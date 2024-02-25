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WATCH: Mark Madsen, Jaylon Tyson and Jalen Celestine talk after Oregon win

Jaylon Tyson (right) and Jalen Cone embrace after Cal's victory over Oregon at Haas Pavilion Saturday.
Jaylon Tyson (right) and Jalen Cone embrace after Cal's victory over Oregon at Haas Pavilion Saturday. (Godofredo A. Vasquez | Associated Press)
Golden Bear Report
Staff

Cal secured a key victory to lock up a weekend sweep of the Oregon schools Saturday when it defeated the Ducks in the home finale at Haas Pavilion. The Bears leaned on another standout performance from junior wing Jaylon Tyson plus other important contributions to earn their ninth Pac-12 victory.

After the game, head coach Mark Madsen, Tyson and Jalen Celestine spoke with reporters about how Cal was able to earn its latest victory.

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Video shot by Golden Bear Report's AJ Alany

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