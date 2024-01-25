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WATCH: Mark Madsen, Jalen Cone preview Cal's matchup with Stanford

Head coach Mark Madsen will lead Cal against his alma mater for the first time this week.
Head coach Mark Madsen will lead Cal against his alma mater for the first time this week. (Jeff Chiu | Associated Press)
Golden Bear Report
Staff

When Mark Madsen was hired as Cal's head coach, the jokes were already being made. How would the former Stanford star feel about facing his alma mater? Well, the first meeting has finally arrived as the Bears will host the Cardinal Friday at Haas Pavilion in a highly anticipated matchup in the Bay Area.

This week, Madsen and Cal guard Jalen Cone met with reporters to discuss the matchup as the Bears look to build on an overtime win over Washington State last week.

Watch the full media sessions in the videos below:

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Video courtesy of Cal Athletics

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