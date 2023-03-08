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WATCH: Mark Fox, Lars Thiemann and Monty Bowser after Cal's loss to WSU

Golden Bear Report
Staff

Cal's season came to an end Wednesday in Las Vegas as the Bears fell to Washington State in the first round of the Pac-12 Tournament. After the game, head coach Mark Fox plus players Lars Thiemann and Monty Bowser met with reporters to discuss the short stay in the conference tournament and review the season.

Watch the full postgame press conference below:

Video provided by Troy Hutchison, GOAZCATS.com

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