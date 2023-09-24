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WATCH: Justin Wilcox, Jackson Sirmon and Jeremiah Hunter talk after UW loss

Cal receiver Jeremiah Hunter runs off the field during Saturday's game against Washington.
Cal receiver Jeremiah Hunter runs off the field during Saturday's game against Washington. (Lindsey Wasson | Associated Press)
Golden Bear Report
Staff

Cal went down by double digits early in Saturday's game against top-10 opponent Washington. The end result was a 59-32 loss for the Bears.

After the game, head coach Justin Wilcox, linebacker Jackson Sirmon and receiver Jeremiah Hunter all spoke with reporters to reflect on the team's second loss.

Watch the full media sessions below:

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