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WATCH: Head coach Justin Wilcox talks after Day 15 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal wrapped up its 15th practice of training camp Saturday and held its second scrimmage allowing head coach Justin Wilcox and his staff another opportunity to evaluate each position group two weeks out from the season opener.

Watch the full media session from Saturday's practice below:

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