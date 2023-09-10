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WATCH: Head coach Justin Wilcox talks after Cal's loss to Auburn
Kelly Horyczun
Golden Bear Report
Cal dropped yet another close game under head coach Justin Wilcox, and afterward he spoke with reporters about the missed opportunities for his team and how it proved to be costly in Saturday's 14-10 loss to Auburn.
Watch his full media session after the home opener below:
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