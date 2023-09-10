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WATCH: Head coach Justin Wilcox talks after Cal's loss to Auburn

Kelly Horyczun
Golden Bear Report

Cal dropped yet another close game under head coach Justin Wilcox, and afterward he spoke with reporters about the missed opportunities for his team and how it proved to be costly in Saturday's 14-10 loss to Auburn.

Watch his full media session after the home opener below:

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