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WATCH: Head coach Justin Wilcox breaks down first half of Cal spring ball

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal has officially reached the halfway point of spring ball after wrapping up its eighth practice of the spring Friday. The Bears used Friday's practice as an opportunity for their second scrimmage of the spring giving head coach Justin Wilcox a chance to see what needs to improve when the team returns from spring break to close out the last seven practices.

Watch the full post-practice media session with Wilcox below:

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