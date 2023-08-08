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WATCH: DC Peter Sirmon talks after Day 6 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Peter Sirmon continues to see elements of the Cal defense that need to be ironed out and corrected so far through six days of practice. The Bears defensive coordinator spoke about some of what he's been paying attention to most in recent practices when he met with reporters after Tuesday's practice.

Watch his full post-practice media session below:

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