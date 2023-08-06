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WATCH: DB Craig Woodson talks after Day 4 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal redshirt junior defensive back Craig Woodson met with reporters Sunday after the Bears' fourth day of training camp to discuss the impact of conference realignment on the players, his thoughts on the continuing competition in the secondary and much more.

Watch the full media session below:

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