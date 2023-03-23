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WATCH: Daniel Scott, Chris Conte recap Cal Pro Day experience

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Safety Daniel Scott had plenty of eyes on his workout Thursday as Cal hosted its annual pro day in front of several NFL scouts. Scott put together an impressive showing at the NFL Combine, and he was able to showcase his abilities on the field Thursday with the help of former Bears defensive back Chris Conte.

Afterward, both Scott and Conte met with reporters to review the workout and discuss the upcoming weeks as the Bears safety works to have his name called in the NFL draft.

Watch the full media session from Cal's Pro Day below:

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