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WATCH: Justin Wilcox, Jake Spavital talk after Cal spring practice No. 11

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal wrapped up its fourth week of spring practice Saturday, and it was a bounce-back day for the offense. Head coach Justin Wilcox and offensive coordinator Jake Spavital met with reporters after practice to discuss the day and evaluate how their players performed in the 11th practice of the spring.

Watch the full post-practice media sessions below:

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