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WATCH: Center Matthew Cindric talks after Day 2 of Cal training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Veteran Cal offensive lineman Matthew Cindric was kept from the field during the spring as he recovered from injury, but he's back with the team this summer working with the first unit at his usual center position. Cindric is working with different quarterbacks so far through two days of camp, and he spoke about that and more Thursday after practice.

Watch his full media session below:

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