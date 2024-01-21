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WATCH: Cal's postgame press conference after win over Washington State

Cal big man Fardaws Aimaq secured another double-double in Saturday's game against Washington State.
Cal big man Fardaws Aimaq secured another double-double in Saturday's game against Washington State. (D. Ross Cameron | Associated Press)
AJ Alany
Golden Bear Report Staff Writer

Cal scored a much-needed victory Saturday when it defeated Washington State at Haas Pavilion. The Bears were led by star wing Jaylon Tyson and big man Fardaws Aimaq, and both players spoke with reporters after the game about the win over the Cougars and much more.

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