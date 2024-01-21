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WATCH: Cal's postgame press conference after win over Washington State

Cal big man Fardaws Aimaq secured another double-double in Saturday's game against Washington State.
Cal big man Fardaws Aimaq secured another double-double in Saturday's game against Washington State. (D. Ross Cameron | Associated Press)
Golden Bear Report
Staff

Cal scored a much-needed victory Saturday when it defeated Washington State at Haas Pavilion. The Bears were led by star wing Jaylon Tyson and big man Fardaws Aimaq, and both players spoke with reporters after the game about the win over the Cougars and much more.

In addition, hear from head coach Mark Madsen as he also met with the media after the victory over WSU on Saturday.

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Video provided by Golden Bear Report staff writer AJ Alany

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