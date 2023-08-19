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WATCH: Cal QBs Sam Jackson V, Ben Finley & Fernando Mendoza talk on Day 15
Matt Moreno
•
GoldenBearReport
Reporter
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.
Cal's quarterback competition rolls on, and Saturday the group had another opportunity to showcase their abilities in front of the coaching staff.
Afterward, Sam Jackson V, Ben Finley and Fernando Mendoza all met with reporters on the 15th practice of training camp to discuss their thoughts on the second scrimmage and where things stand in the race for the starting job.
Watch all three post-practice media sessions in the video below:
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