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WATCH: Cal QB Sam Jackson V previews Idaho matchup

Quarterback Sam Jackson V scrambles during Cal's 14-10 loss to Auburn on Saturday.
Quarterback Sam Jackson V scrambles during Cal's 14-10 loss to Auburn on Saturday. (Godofredo A. Vásquez | Associated Press)
Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal is moving on from its loss to Auburn and settling in on its next matchup with undefeated Idaho arriving in Berkeley later this week. Quarterback Sam Jackson V has yet to play an entire game with the Bears this season, but he's in line to start Saturday against the Vandals.

Wednesday, he met with reporters to discuss his outlook on the game and reflect on the week of practice after last Saturday's loss to the Tigers.

Watch his full media session from Wednesday below:


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