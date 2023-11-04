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WATCH: Cal QB Fernando Mendoza & CB Nohl Williams talk after loss to Oregon

Golden Bear Report
Staff

Cal had opportunities in a 1-point game early against No. 6 Oregon on Saturday, but eventually the Ducks pulled away in a 63-19 game at Autzen Stadium in Eugene. After the game, quarterback Fernando Mendoza and cornerback Nohl Williams talk about their play in Saturday's game and much more.

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