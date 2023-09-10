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WATCH: Cal players talk after 4-point loss to Auburn

Kelly Horyczun
Golden Bear Report contributor

Cal had plenty of opportunities to pull out a win Saturday night against visiting Auburn, but miscues and mishaps changed the outlook late for the Bears. After the game, linebacker Kaleb Elarms-Orr and defensive back Craig Robinson spoke with reporters about the impressive performance of the defense.

Meanwhile, quarterback Sam Jackson V spoke with reporters about returning to the field after suffering an injury last week and much more.

Watch all three postgame media sessions from Saturday below:

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