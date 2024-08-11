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WATCH: Cal players review first scrimmage on Day 10 of training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.
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Cal is now through 10 training camp practices and Sunday brought the first scrimmage of the month. The Bears were able to fit in close to 100 plays on Day 10 giving both sides of the ball an opportunity to have the most game-like feel that they've had through the first two weeks.

Afterward, both quarterbacks who are battling for the starting job, Fernando Mendoza and Chandler Rogers, provided their takes on the first scrimmage and the overall progress made in Week 2.

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Additionally, inside linebacker Cade Uluave and receiver Tobias Merriweather spoke about their thoughts on the first scrimmage of camp that included another big 75-yard touchdown grab for Merriweather.

Watch each of those media sessions below:

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