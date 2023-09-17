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WATCH: Cal players reflect on win over Idaho

AJ Alany
Golden Bear Report Staff Writer

Cal overcame a 17-point deficit against FCS opponent Idaho on Saturday to eventually earn a 31-17 win to close out nonconference play. After the game, key contributors quarterback Sam Jackson V, running back Isaiah Ifanse, receiver Trond Grizzell, cornerback Nohl Williams and linebacker Kaleb Elarms-Orr met with reporters to discuss the game.

Watch each of their postgame media sessions below:

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