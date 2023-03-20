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WATCH: Cal OC Jake Spavital talks after Day 6 of spring practice

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal offensive coordinator Jake Spavital met with reporters after Monday's practice to provide some of his takeaways from the Bears' first scrimmage over the weekend, breakdown the latest with his group and more.

Watch the full media session with Spaivtal in the video above.

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