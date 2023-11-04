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WATCH: Cal head coach Justin Wilcox talks after 63-19 loss to Oregon

Cal head coach Justin Wilcox on the sidelines during the Bears' road loss to No. 6 Oregon on Saturday.
Cal head coach Justin Wilcox on the sidelines during the Bears' road loss to No. 6 Oregon on Saturday. (Amanda Loman | Associated Press)
Golden Bear Report
Staff

Cal had opportunities in a 1-point game early against No. 6 Oregon on Saturday, but eventually the Ducks pulled away in a 63-19 game at Autzen Stadium in Eugene. After the game, head coach Justin Wilcox spoke with reporters about the loss and provided an update on the injured Bears plus more.

Watch the postgame media session below:

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