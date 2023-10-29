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WATCH: Cal head coach Justin Wilcox talks after 50-49 loss to No. 24 USC

Justin Wilcox looks on ahead of Saturday's game against USC.
Justin Wilcox looks on ahead of Saturday's game against USC. (Darren Yamashita | USA Today Sports)
Golden Bear Report
Staff

Cal nearly pulled off an upset of No. 24 USC at California Memorial Stadium on Saturday. The Bears had a failed 2-point conversion late that came up empty sealing a 50-49 victory for the Trojans. Afterward, Cal head coach Justin Wilcox met with reporters to provide his thoughts on another close loss for his team.

Watch his full postgame press conference below:

Video shot by Golden Bear Report staff writer AJ Alany

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