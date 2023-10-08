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WATCH: Cal head coach Justin Wilcox reflects on 52-40 loss to Oregon State

AJ Alany
Golden Bear Report Staff Writer

Cal went to a new starting quarterback Saturday when Fernando Mendoza made his first career start in the Bears' matchup with No. 15 Oregon State. After the game, head coach Justin Wilcox provided his thoughts on the decision by his staff to go with a third different starting signal caller against the Beavers plus his overall thoughts on the how the game played out.

Watch his full postgame press conference below:

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