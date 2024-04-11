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Three-star DL Xavier Ukponu previews loaded visit schedule
Marshall Levenson
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Three-star Denton (Texas) Guyer defensive tackle Xavier Ukponu is one of the most pursued defensive line prospects in Texas. The 6-foot-3, 290-pounder holds over 30 offers from some of the premier ...
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