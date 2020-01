Highlights of Team Mauka OL vs. DL one-on-ones from day three of practices at the Polynesian Bowl.

Prospects featured:

Tuli Tuipulotu - USC

Andrew Gentry - Virginia

Drake Metcalf - Stanford

Stanley McKenzie - Cal

Michael Carmody - Notre Dame

Myles Murao - Washington

Tai Marks

Taliese Fuaga - Oregon State