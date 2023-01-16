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{{ timeAgo('2023-01-16 20:09:23 -0600') }} football Edit

Poly Bowl Day One: OL vs. DL

David Berry, Corey Gibson and Woody Wommack
Rivals.com Video

Watch the best offensive and defensive linemen in one-on-ones at the Polynesian Bowl in Hawaii.

Featured prospects:
Francis Mauigoa
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