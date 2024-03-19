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PHOTOS: Shots from Day 1 of Cal spring practice

Notre Dame transfer receiver Tobias Merriweather went through is first practice at Cal Monday.
Notre Dame transfer receiver Tobias Merriweather went through is first practice at Cal Monday. (Matt Moreno | Golden Bear Report)
Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal opened up spring practice Monday, and there are plenty of new faces in blue and gold after another busy winter for the Bears. Get your first look at some of the newcomers for Cal on their first day plus some of the top returning players as well.


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