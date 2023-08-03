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PHOTOS: Cal opens training camp

Matt Moreno • GoldenBearReport
Reporter
@MattRMoreno
Matt began his career at Rivals in 2011 as recruiting editor and then publisher for Arizona affiliate, GOAZCATS.com. In 2022, he moved into an expanded role covering Pac-12 recruiting for Rivals.

Cal's football team went back to work Wednesday afternoon as the Bears opened up training camp in preparation for the season opener Sept. 2 against North Texas. Above are a collection of photos from Day 1 for Justin Wilcox's team.

You can see video interviews, practice clips and read a full breakdown of Wednesday's practice by clicking here.

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