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NSD Live: Cal's Justin Wilcox

David Berry and Clint Cosgrove
Rivals.com Video

Clint Cosgrove is joined by Cal head coach Justin Wilcox to break down the Golden Bears' 2023 recruiting class.

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