 GoldenBearReport - Cal lands four-star RJ Jones
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{{ timeAgo('2022-02-04 15:27:25 -0600') }} football Edit

Cal lands four-star RJ Jones

David Berry and Adam Gorney
Rivals.com Video

Adam Gorney sits down with defensive back RJ Jones to break down his commitment to the Golden Bears.

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