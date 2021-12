Cal Football Early Signing Day, Class of 2022 Hub

Cal's 2022 class will sign today, as the Bears will add a somewhat smaller high school class than usual, but one that adds a handful of talent at positions of need for the Bears. This article will be updated as Cal signs their class today. Two signing day announcements to watch for Cal: OL Trent Ramsey - 12:30 PST RB Jaydn Ott - 1:30 PST

Nick Morrow, OL, Flagstaff HS, AZ Committed: August 26th, 2021 Signed: 6:39 AM Morrow, another get for the Bears out of the state of Arizona, is the first to sign with the Bears this morning. Morrow has played tight end and defensive end for Flagstaff, but will be a tackle with Cal.

Sioape Vatikani, OL, Bishop Manogue HS, Reno, NV Committed: June 23rd, 2021 Signed: 7:08 AM Vatikani is the second one in the books for Cal this morning, a mauler of an offensive lineman making his way down I-80 to Berkeley. Vatikani was a multi-year starter at Manogue at left tackle, but will slot in at Cal as a guard.

Jeremiah Earby, CB, Menlo-Atherton HS, East Palo Alto, CA 2021 Stats: 41 receptions, 963 yards, 11 TDs; 40 tackles,1 TFL, 5 INTs Committed: September 3rd, 2021 Signed: 7:27 AM Earby was a dynamic two way player for Menlo-Atherton, as the Bears will look to play the East Palo Alto native at corner moving forward. He fits the mold of the long, athletic corner who can run with wideouts.

Mason Starling, WR, College of San Mateo, Seattle, WA 2021 stats: 43 receptions for 706 yards and 13 TDs Committed: December 11th, 2021 Signed: 8:18 AM Starling is one of the most recent commits for the Bears, a wideout with an 81 inch wingspan and the ability to run after the catch. Starling is in a similar mold to the now departed Trevon Clark, and is a guy who should provide depth and experience to a very young wide receiver room.

Nate Burrell, DL, St. John Bosco, Bellflower, CA 2021 stats: 46 tackles, 8 TFLs, 3.5 sacks, 1 FF Committed: June 7th, 2021 Signed: 8:23 AM Burrell is technically the longest committed Cal player, considering Damonic Williams' brief dalliance away from the Bears, but Burrell has a great rip move, and while he played his fall season a bit lighter than Cal would like, he'll have some time to add bulk when he gets to Berkeley.