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{{ timeAgo('2022-09-06 19:06:56 -0500') }} football Edit

Cal coaches and players reflect on opener, look ahead to UNLV

Staff
Golden Bear Report

Offensive coordinator Bill Musgrave, defensive coordinator Peter Sirmon, quarterback Jack Plummer and linebacker Jackson Sirmon spoke with reporters Tuesday, looking ahead to Week 2 and addressing any leftover thoughts on the season opener.

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