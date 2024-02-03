Looking to shake off its most lopsided loss of the season, Cal did so compellingly with its most lopsided Pac-12 win yet in a campaign that is building real momentum in coach Mark Madsen's first year at the helm.
The Bears moved on from that 26-point loss at No. 11-ranked Arizona on Thursday by rolling over Arizona State, 81-66, in Tempe on Saturday for their third win in the last four games.
Cal (9-13, 5-6 Pac-12) scored the first 8 points of the game and never looked back, leading the rest of the way and pushing that advantage as wide as 21 points late in the second half while never letting it get closer than 9 points after halftime.
Fardaws Aimaq led the way with 20 points, 14 rebounds and 5 assists while connecting on 8 of his 12 shots from the field, Jalen Cone scored 19 in a bounce-back performance, Jaylon Tyson added 17 points, 10 boards and 5 assists and Keonte Kennedy hit 4 of 6 3-pointers for 12 points while adding 4 steals.
"Our guys were motivated. We had a tough one down at Arizona. Arizona is kind of the class of the conference, and we didn't start with energy down there, so the guys were committed to each other that they were going to come out with huge energy," Madsen said.
"I thought Fardaws, obviously had 20 and 14, 5 assists, he was dominant. Keonte, you talk about efficiency, he always guards the other team's best player, 4 of 6 from 3, he was great. And Jaylon Tyson, he always flirts with a triple-double and he just makes everybody around him better."
A Jalen Celestine 3, a bucket in the paint from Aimaq and a 3 from Kennedy spurred that 8-0 start for the Bears, who hit 11 of 22 3-pointers as a team.
Just as impressive was the defensive performance, though, holding Arizona State (11, 5-6) to 38.6-percent shooting while winning the rebounding advantage 39-35.
"Our guys have been motivated on the defensive side of the ball," Madsen said. "We really dove in defensively. We made some internal changes to really focus on the defense, and it's been paying off for us. Now, we have to sustain it. We have a big test coming up next week."
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That 8-0 lead stretched to 24-10 midway through the first half as the Bears hit three 3-pointers in the span of five possessions, from Celestine, Grant Newell and then Cone. They took a 38-26 lead into halftime.
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As for Cone, the streaky shooter had been just 1 of 12 from 3-point range and 3 of 19 overall the last two games.
Madsen has repeatedly reiterated that his confidence in the quick-trigger guard never wanes through the ups and downs, and Cone delivered in a big way Saturday while scoring 16 of his 19 points in the second half while making an efficient 6 of 9 shots (3 of 5 from long distance) and hitting 4 of 5 free throws.
"Jalen Cone, I mean, you can't say enough. Any time Arizona State was getting close, Jalen Cone nailed a 3 or he made a teammate better or he got a huge stop. I was just really, really proud of Jalen Cone," Madsen said.
Indeed, Arizona State had scored 9 straight points to cut Cal's lead to 44-35 early in the second half and threaten to change the tenor of the game entirely, but Cone answered back with a long make from the left corner while drawing a foul. It initially looked like yet another 3-pointer for the veteran guard, but video review showed his foot was just on the line. Still, he knocked down the ensuing free throw while stalling the Sun Devils' momentum.
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When Kamari Lands then hit a 3 for Arizona State, Cone got into the pain on the other end for another score and response. He continued to hit big shots the rest of the way.
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Aimaq, meanwhile, notched his 14th double-double of the season, which leads the Pac-12. His 14 rebounds matched his high in conference play, tying the mark he's reached three other times already.
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